Рязанский губернатор рассказал о перспективном механизме поддержки инвесторов

Глава Рязанской области Павел Малков и замминистра экономического развития России Мурат Керефов обсудили новый перспективный механизм поддержки инвесторов — соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Бизнес обязуется реализовать инвестпроект, а государство гарантирует неизменность законодательства, возмещение затрат и меры поддержки. В частности, инвестора не затронет изменение налогов, если оно произошло после подписания соглашения. Необходимая законодательная база для нововведения в Рязанской области уже принята, – рассказал Павел Малков.

Губернатор подчеркнул, что в регионе всегда готовы к реализации новых идей и пилотных проектов для поддержки бизнеса.

Павел Малков: «Каждое процветающее предприятие — это рабочие места, поступления в бюджет и развитие нашего региона»

Глава Рязанской области отметил, что несмотря на санкции экономика региона развивается. В промышленности и в сельском хозяйстве рост выше среднего по России.