Рязанский губернатор поблагодарил Грефа за списание долгов погибших в Лесном рабочих

Губернатор Рязанской области Николай Любимов направил председателю правления СберБанка Герману Грефу обращение, в котором поблагодарил его за списание долгов по кредитам, которые числились за погибшими на заводе в посёлке Лесной.
Ранее с просьбой урегулировать задолженности рабочих к руководству банка обратился председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
Напомним, трагический инцидент произошёл в Шиловском районе 22 октября. Во время взрыва и последующего пожара на производстве погибли 17 человек.