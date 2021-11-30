Рязанский губернатор поблагодарил Грефа за списание долгов погибших в Лесном рабочих

Губернатор Рязанской области Николай Любимов направил председателю правления СберБанка Герману Грефу обращение, в котором поблагодарил его за списание долгов по кредитам, которые числились за погибшими на заводе в посёлке Лесной.

Ранее с просьбой урегулировать задолженности рабочих к руководству банка обратился председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Примите мою искреннюю благодарность за принятое решение в отношении урегулирования задолженности погибших сотрудников при взрыве в производственном цехе ООО «Разряд». Для семей, которые потеряли своих близких, это большая поддержка, благородный и достойный глубокого уважения поступок. На долю людей выпало огромное горе, и наша общая задача – максимально помочь им в трудной ситуации, окружить вниманием и заботой, — отметил в письме глава региона.

Напомним, трагический инцидент произошёл в Шиловском районе 22 октября. Во время взрыва и последующего пожара на производстве погибли 17 человек.