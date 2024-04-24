Рязанский губернатор ответил на вопрос о плохой дорожной разметке

В среду, 24 апреля, губернатор Рязанской области Павел Малков отвечает на вопросы рязанцев в прямом эфире. Автор одного из сообщений обратил внимание на плохую разметку на дорогах.

Глава региона согласился, что после зимы дорожная разметка в плохом состоянии. В Рязани уже начали её обновлять:

— Это традиционная сезонная работа. Уже приступили к ней. Используем термопластик, он более долговечный, — говорит Малков.

Наносят термопластиком разметку на дорогах регионального значения в Рязани и Рязанском районе. Обновляется разметка на дорогах с самым интенсивным движением.

Глава региона отметил, что эта работа ведётся сейчас во всех муниципалитетах.