Среда, 24 апреля, 2024

Рязанский губернатор ответил на вопрос о плохой дорожной разметке

Автор: 7info7

Опубликовано

В среду, 24 апреля, губернатор Рязанской области Павел Малков отвечает на вопросы рязанцев в прямом эфире. Автор одного из сообщений обратил внимание на плохую разметку на дорогах.

Глава региона согласился, что после зимы дорожная разметка в плохом состоянии. В Рязани уже начали её обновлять:

— Это традиционная сезонная работа. Уже приступили к ней. Используем термопластик, он более долговечный, — говорит Малков.

Наносят термопластиком разметку на дорогах регионального значения в Рязани и Рязанском районе. Обновляется разметка на дорогах с самым интенсивным движением.

Глава региона отметил, что эта работа ведётся сейчас во всех муниципалитетах.

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