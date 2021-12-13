Рязанский губернатор Любимов внёс изменения в антиковидное распоряжение

Губернатор Рязанской области Николай Любимов внёс изменения, регламентирующее поведение граждан во время коронавирусных ограничений. Текст документа опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Изменения коснулись пункта 8 распоряжения. Раньше работа организаций и ИП в части «осуществления деятельности зрелищно-развлекательной прочей» приостанавливалась до особого распоряжения. Теперь же установлены сроки — с 14 по 27 декабря.

До 27 декабря продлён запрет на ночную работу заведений общепита с 23.00 до 06.00. Кафе и рестораны могут работать только на вынос.

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Полный текст документа здесь.