Рязанский филиал Рослесинфорга подарил Российскому музею леса документы 1860 года

29 сентября специалисты Рязанского филиала Рослесинфорга побывали с рабочим визитом в Российском музее леса. В ходе встречи по договору дарения музею была передана оцифрованная копия документов середины XIX века.

В этом году филиалом, в рамках 85-летия Рослесинфорга, была проведена исследовательская работа в Государственном архиве Рязанской области.

— Мы искали самые ранние документы, которые связанны с лесоустройством в регионе, чтобы пополнить коллекцию музея. Были найдены очень интересные и уникальные документы, с которыми предстоит еще много работы. Занимаясь с архивными фондами, совершенно случайно обратили внимание на название одного из дел в описи: «Инструкция об устройстве при палате государственных имуществ музеума разных предметов лесного хозяйства». В деле, как, оказалось, была не только подробная инструкция как собирать образцы для музея, но и письма чиновников по этому поводу, — рассказывает специалист по связям с общественностью Рязанского филиала Вера Холодная.

Работники Рязанского филиала обратились к заведующей отделом публикации и научного использования документов Государственного архива Рязанской области Екатерине Дворниковой с просьбой о том, чтобы она расшифровала старинный почерк. Вот что удалось узнать. В первом письме, адресованном Господину Рязанскому лесничему было написано (окончания написаны согласно оригинала документа — Прим.ред.):

«Не получая от Вас исполнительного донесения на предписание Палаты от 25 февраля 1859 года за № 2282 по делу об устройстве при Палате музеума разных предметов лесного хозяйства, Палата подтверждает Вам о скорейшем представлении оного.

Вместе с сим Палата обязывает Вас безотлагательно представить отрубки стволов древесин мерою в 7 вершков длины, по одному экземпляру всех пород как древесных, так и кустарных, произрастающих в пределах вверенного Вам лесничества, а также образцы почвы, на которых те породы произрастают и семена их, если таковые имеются в запасе. Образцы почвы достаточно весом каждой в 1 ½ фунта, а семян по ½ фунту и озаботиться высылкою в Палату других предметов в инструкции для устройства музеума указанных»

Во втором письме, но уже из Корпуса лесничих к Господину Рязанскому лесничему пишут следующее:

«По распоряжению министерства при Палате устраивается музеум лесным предметам, которыя входят в состав науки лесоводства в обширном смысле.

Вследствие чего предлагаю Вашему Благородию безотлагательно заняться по своему лесничеству сбором и доставкою в Палату следующих предметов.

Всех древесных, кустарных и травяных растений экземпляры какия имеются в лесах Вашего лесничества для составления гербариума, при чем наблюдать: а) чтобы те состояли из веток, а в травянистых растениях из стеблей, на которых бы были листья и цветы, в таких же породе ветки и стебли с плодами с экземпляра, те укладывать каждый в особенный лист бумаги и в папке пересылать в Палату; само собою разумеется, что это относится до экземпляров с листьями и цветами и также и плодами, которые не с косточкою, следовательно удобно укладывается в листы бумаги, б) по каждому экземпляру на оберточном его листе прописывать местное название того растения, на какой оно почве произрастало и название лесной дачи в коей найдено. Экземпляры всех древесных и кустарных пород собственно стволов древесных, которыя должны быть представлены в следующем виде: а) длина каждого, считая по высоте ствола, не короче 7 вершков, б) представлять от такой длины отрубков половинки только.

К сожалению, старинный документ до конца не читается, оставив для нас еще много загадок. Но тем интереснее их отгадывать. Найденный документ не только информация о том, какие образцы необходимо собрать для музея, но и сам факт существования данного документа показывает с каким трепетом в XIX веке относились к лесной науке.

Научные сотрудники Российского музея леса высоко оценили подарок из Рязани. Он пополнит коллекцию и возможно в ближайшем будущем станет достойным элементом одной из экспозиций.