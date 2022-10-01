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Рязанский филиал Рослесинфорга подарил Российскому музею леса документы 1860 года

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29 сентября специалисты Рязанского филиала Рослесинфорга побывали с рабочим визитом в Российском музее леса. В ходе встречи по договору дарения музею была передана оцифрованная копия документов середины XIX века.

В этом году филиалом, в рамках 85-летия Рослесинфорга, была проведена исследовательская работа в Государственном архиве Рязанской области.

— Мы искали самые ранние документы, которые связанны с лесоустройством в регионе, чтобы пополнить коллекцию музея. Были найдены очень интересные и уникальные документы, с которыми предстоит еще много работы. Занимаясь с архивными фондами, совершенно случайно обратили внимание на название одного из дел в описи: «Инструкция об устройстве при палате государственных имуществ музеума разных предметов лесного хозяйства». В деле, как, оказалось, была не только подробная инструкция как собирать образцы для музея, но и письма чиновников по этому поводу, — рассказывает специалист по связям с общественностью Рязанского филиала Вера Холодная.

Работники Рязанского филиала обратились к заведующей отделом публикации и научного использования документов Государственного архива Рязанской области Екатерине Дворниковой с просьбой о том, чтобы она расшифровала старинный почерк. Вот что удалось узнать. В первом письме, адресованном Господину Рязанскому лесничему было написано (окончания написаны согласно оригинала документа — Прим.ред.):

«Не получая от Вас исполнительного донесения на предписание Палаты от 25 февраля 1859 года за № 2282 по делу об устройстве при Палате музеума разных предметов лесного хозяйства, Палата подтверждает Вам о скорейшем представлении оного.

Вместе с сим Палата обязывает Вас безотлагательно представить отрубки стволов древесин мерою в 7 вершков длины, по одному экземпляру всех пород как древесных, так и кустарных, произрастающих в пределах вверенного Вам лесничества, а также образцы почвы, на которых те породы произрастают и семена их, если таковые имеются в запасе. Образцы почвы достаточно весом каждой в 1 ½ фунта, а семян по ½ фунту и озаботиться высылкою в Палату других предметов в инструкции для устройства музеума указанных»

Во втором письме, но уже из Корпуса лесничих к Господину Рязанскому лесничему пишут следующее:

«По распоряжению министерства при Палате устраивается музеум лесным предметам, которыя входят в состав науки лесоводства в обширном смысле.

Вследствие чего предлагаю Вашему Благородию безотлагательно заняться по своему лесничеству сбором и доставкою в Палату следующих предметов.

  1. Всех древесных, кустарных и травяных растений экземпляры какия имеются в лесах Вашего лесничества для составления гербариума, при чем наблюдать: а) чтобы те состояли из веток, а в травянистых растениях из стеблей, на которых бы были листья и цветы, в таких же породе ветки и стебли с плодами с экземпляра, те укладывать каждый в особенный лист бумаги и в папке пересылать в Палату; само собою разумеется, что это относится до экземпляров с листьями и цветами и также и плодами, которые не с косточкою, следовательно удобно укладывается в листы бумаги, б) по каждому экземпляру на оберточном его листе прописывать местное название того растения, на какой оно почве произрастало и название лесной дачи в коей найдено.
  2. Экземпляры всех древесных и кустарных пород собственно стволов древесных, которыя должны быть представлены в следующем виде: а) длина каждого, считая по высоте ствола, не короче 7 вершков, б) представлять от такой длины отрубков половинки только.

К сожалению, старинный документ до конца не читается, оставив для нас еще много загадок. Но тем интереснее их отгадывать. Найденный документ не только информация о том, какие образцы необходимо собрать для музея, но и сам факт существования данного документа показывает с каким трепетом в XIX веке относились к лесной науке.

Научные сотрудники Российского музея леса высоко оценили подарок из Рязани. Он пополнит коллекцию и возможно в ближайшем будущем станет достойным элементом одной из экспозиций.

— Научная деятельность наших работников неосновная в филиале, она скорее на добровольческих началах. Однако восстановить историю лесоустройства, историю лесного хозяйства в регионе очень важно для популяризации лесной профессии — отметил директор Рязанского филиала Рослесинфорга Алексей Побочный.

Рязанский филиал Рослесинфорга подарил Российскому музею леса документы 1860 года
Рязанский филиал Рослесинфорга подарил Российскому музею леса документы 1860 года
Рязанский филиал Рослесинфорга подарил Российскому музею леса документы 1860 года
Рязанский филиал Рослесинфорга подарил Российскому музею леса документы 1860 года
Рязанский филиал Рослесинфорга подарил Российскому музею леса документы 1860 года
Рязанский филиал Рослесинфорга подарил Российскому музею леса документы 1860 года
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