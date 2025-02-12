Рязанский филиал МГИК вернётся в старое здание на Театральной площади

Рязанский филиал МГИК вновь будет работать в здании на Театральной площади в Рязани. Об этом написал в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

Никитин рассказал о встрече с командой и.о. ректора МГИК Дмитрия Сидорова. На ней, в частности, обсуждался вопрос переезда рязанского филиала в здание вуза на Театральной площади Рязани. По словам зампреда, подготовка проектно-сметной документации уже начата. Здание передано в оперативное управление вуза.

После паузы филиал набрал студентов. Со второго семестра занятия будут проходить на базе Дворца культуры и искусств, бывшего ДК «Птицеводов». Занятия в библиотеке имени Горького продолжат только студенты библиотечного направления.

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День открытых дверей в рязанском филиале МГИК намечен на 6 апреля.