Рязанский девелопер выступил на главном форуме недвижимости России

Генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» принял участие в круглом столе форума недвижимости «Движение» на тему «Молодежь и город: новая реальность». Главными спикерами сессии выступили заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ – Стасишин Никита Евгеньевич, а также первый заместитель председателя комитета Государственной

думы по строительству и ЖКХ – Кошелев Владимир Алексеевич.

Главным вектором мероприятия стало обсуждение причин миграции молодежи из малых в крупные города страны, а также пути решения этой проблемы. Известно, что молодые специалисты чаще всего покидают регионы России по причине недостаточно комфортной и современной городской среды – отсутствия достаточного количества инфраструктурных объектов – как социальных и образовательных, так и спортивных, и развлекательных.

В современных реалиях очень важно продолжать возрождать престиж профессий, связанных со строительством, чтобы исключить возникший кадровый дефицит. Именно такие специалисты смогут совершенствовать городскую среду городов России, чтобы сделать их привлекательными для жизни и развития каждого из поколений.

«Мы постоянно совершенствуемся и изучаем лучший опыт в строительстве жилых домов и благоустройстве, работая со специалистами, готовыми сделать уникальный и осмысленный продукт. Но не менее важным направлением для нас остается и создание комфортной городской среды с целью ее изменения в лучшую сторону, — прокомментировал Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании «Мармакс». – Рязань, где идет строительство наших проектов, активно двигается в сторону звания архитектурной столицы России. Власти города поддерживают формирование городской среды, продолжая заниматься благоустройством – например, одним из важных проектов стали работы на Лыбедском бульваре».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.

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