Рязанский депутат Сергей Ерёмин поделился видео с Эльбруса

Суд вынесет приговор 40-летнему водителю такси Александру Журавко, которого обвиняют убийстве беременной женщины и разбое, пишет V1.RU.
Тело 35-летней Ирины Богатыревой нашли в овраге в Дубовском районе спустя несколько месяцев поисков. Выяснилось, что в ночь на 15 октября она села в такси возле дома № 69 на улице...
Сотрудники полиции разыскивают серийного педофила-насильника в подмосковном Егорьевске, сообщил телеграм-канал SHOT.
Все началось прошлым летом. Злоумышленник подкарауливает детей на улице, известно уже о четырех случаях нападения. Его жертвами становятся дети 11–12 лет. Возможно, жертв больше.
Недавно извращенец надругался над несовершеннолетними в заброшенном здании.
Сейчас педофила ищут по описанию детей. Возбуждено...
У многодетной матери в Нижнем Тагиле забрали четверых детей, поскольку она часто оставляла их в ужасных условиях, пишет E1.RU.
По словам соседей, женщина страдает алкоголизмом и бросает малышей на всю ночь. В ее полуразрушенной квартире грязно. Дети вынуждены сидеть на отвратительном матрасе. Среди них есть младенец.
«Лежа на грязном...
В Детскую областную больницу попала 14-летняя жительница Калининграда, которую нашли лежащей без сознания в центре города, пишет «Клопс».
На девочку обратила внимание прохожая, которая сразу же вызвала скорую помощь. Инцидент произошел 20 июня на улице Космической. Она увидела, что компания подростков пытается привести ребенка в чувство.
«Ребята говорят, мол,...
В поселке Заболотовка Воронежской области учительница совратила ученика девятого класса, пишет «МОЕ Онлайн!».
По предварительной версии, 30-летняя женщина устраивала для 15-летнего подростка «уроки секса».
«Она пригласила к себе в гости только что окончившего 9 класс мальчика. Женщина преподала подростку уроки секса», — говорится в публикации.
Сейчас следователи проверяют эту информацию....