Четверг, 22 июня, 2023
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Рязанский депутат Сергей Ерёмин поделился видео с Эльбруса

Татьяна Проводина
Скриншот из видео со страницы Сергея Ерёмина ВКонтакте

Депутат Рязанской городской думы Сергей Ерёмин опубликовал на своей странице ВКонтакте видео с самой высокой горы Европы – Эльбруса.

«5642 метра. Удалось подняться на обе вершины, общее время похода (подъём-спуск) — 15 часов 35 минут. Впечатления передать невозможно, но попробую передать свои эмоции с помощью видео», – отметил депутат.

Сергей Ерёмин отметил, что было тяжело и после восхождения погода испортилась, но группа всё же успела попасть на вторую вершину.

«Все поставленные цели достигнуты, программа выполнена на 100%!» – написал Сергей Ерёмин.

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