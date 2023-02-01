Рязанский депутат Андрей Глазунов вернулся из зоны СВО

Депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов по окончании срока контракта вернулся с территории специальной военной операции. Об этом 1 февраля сообщил спикер регионального парламента Аркадий Фомин.

— Сегодня он уже приступил к депутатской работе, мы определили приоритетные задачи и направления, — написал Фомин ВКонтакте.

Одним из направлений деятельности Глазунова станет координация работы Думы с мобилизованными. Председатель облдумы выразил уверенность, что у его коллеги достаточно опыта, чтобы выстроить взаимодействие с бойцами, сбор материальной помощи.

Сын Глазунова Максим продолжает службу после мобилизации.