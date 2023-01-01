Рязанский ЦПКиО подготовил для гостей праздничную новогоднюю программу

В новогодние каникулы Центральный парк культуры и отдыха Рязани ждёт гостей. Программа мероприятий опубликована на страничке парка ВКонтакте.

2 и 3 января в 15 часов юные рязанцы и их родители смогут поучаствовать в новогодней анимационной программе «Сказочный лес». Гости праздника встретятся с любимыми с детства героями. Для самых маленьких организуют конкурсы, игры и дружный хоровод вокруг красавицы ёлки.

4, 5, 6 и 8 января в 12 часов состоится серия показов интерактивно-анимационной программы «Как царь Пётр учил бояр Новый год встречать». Атмосферу новогоднего волшебства создадут актёры в костюмах допетровской Руси. Гости примут участие в подвижных играх, танцах и новогодних исторических викторинах. Дети послушают классическую музыку, поиграют на народных инструментах и нарядят ёлку с самим императором – Петром Первым.

7 января в 12 часов для гостей выступит народная кавер-группа «Балалайка-62» с программой «Рождественское чудо».

Мероприятия пройдут на площади Зелёного театра. Вход свободный.

Без возрастных ограничений