Воскресенье, 1 января, 2023
Татьяна Проводина

Рязанский ЦПКиО подготовил для гостей праздничную новогоднюю программу

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Источник: страница Центральный парк культуры и отдыха Рязани ВКонтакте

В новогодние каникулы Центральный парк культуры и отдыха Рязани ждёт гостей. Программа мероприятий опубликована на страничке парка ВКонтакте.

2 и 3 января в 15 часов юные рязанцы и их родители смогут поучаствовать в новогодней анимационной программе «Сказочный лес». Гости праздника встретятся с любимыми с детства героями. Для самых маленьких организуют конкурсы, игры и дружный хоровод вокруг красавицы ёлки.

4, 5, 6 и 8 января в 12 часов состоится серия показов интерактивно-анимационной программы «Как царь Пётр учил бояр Новый год встречать». Атмосферу новогоднего волшебства создадут актёры в костюмах допетровской Руси. Гости примут участие в подвижных играх, танцах и новогодних исторических викторинах. Дети послушают классическую музыку, поиграют на народных инструментах и нарядят ёлку с самим императором – Петром Первым.

7 января в 12 часов для гостей выступит народная кавер-группа «Балалайка-62» с программой «Рождественское чудо».

Мероприятия пройдут на площади Зелёного театра. Вход свободный.

Без возрастных ограничений

Рязанский ЦПКиО подготовил для гостей праздничную новогоднюю программу
Рязанский ЦПКиО подготовил для гостей праздничную новогоднюю программу
Рязанский ЦПКиО подготовил для гостей праздничную новогоднюю программу

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