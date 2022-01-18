Рязанский центр экспорта предлагает рязанскому бизнесу запланировать свою экспортную деятельность

Специалисты Рязанского центра экспорта объявляют о приеме заявок на получение всего комплекса услуг, ориентированных на комплексную поддержку компаниям в том, чтобы преуспеть в выходе на экспорт, расширить присутствие на зарубежных рынках, географию продаж. Преимущественная часть услуг РЦЭ оказывается на безвозмездной основе. До 25 января рязанские предприниматели могут подать заявку на получение тех или иных форматов поддержки, необходимых им в течение первого полугодия 2022 года. Об этом можно заявить по телефону +7 (4912) 600-522, заявку можно прислать на почту [email protected]

В частности, в числе основных услуг – поиск зарубежного партнера. Компания по соответствующему запросу получает сформированный РЦЭ перечень потенциальных покупателей, имеющих устойчивый интерес к продукции конкретной компании и готовых вступить в предметные переговоры, а также рекомендации по развитию дальнейшего переговорного процесса с каждым из зарубежных интересантов.

РЦЭ предлагает компаниям принять участие в международных отраслевых выставках и выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории и за пределами Российской Федерации. Тем самым – воспользоваться маркетинговым инструментом, позволяющим налаживать коммуникации и получать обратную связь от потребителей. Участие в выставке дает возможность объективно оценить своих конкурентов, определить свое положение на рынке, провести анализ потенциального спроса на продукцию. В услугу входит аренда выставочных площадей и оборудования, разработка дизайн-проекта и застройка стенда, организация доставки выставочных образцов за пределы Российской Федерации, оплата регистрационных сборов и подготовка презентационных материалов.

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РЦЭ предлагает экспортерам и участие в Бизнес-миссиях – коллективных поездках предпринимателей, организуемых РЦЭ в страны ближнего и дальнего зарубежья, где проводятся переговоры с потенциальными зарубежными партнерами для дальнейшего заключения внешнеэкономических контрактов и установления двусторонних экономических отношений. Услуга включает анализ условий выхода на определенный сегмент иностранного рынка, определение потенциальных интересантов, при необходимости экспонирование и показ товаров (работ, услуг) с целью их продвижения, определение степени заинтересованности в сотрудничестве и получение отклика от второй стороны, подготовку необходимых презентационных и рекламных материалов, и, собственно, проведение двусторонних деловых переговоров.

РЦЭ предлагает рязанским компаниям и сопровождение их экспортных контрактов. Услуга представляет собой полный цикл мероприятий от подготовки коммерческого предложения и контракта до сопровождения переговорного процесса.

Размещение продукции компании на международных электронных площадках – еще одна услуга РЦЭ. Благодаря неограниченному объему трафика посетителей электронные торговые площадки являются самыми эффективными платформами для проведения торговых сделок экспортеров в мире. В рамках этой услуги РЦЭ берет на себя регистрацию аккаунта субъекта предпринимательства на одной из международных электронных торговых площадках и ежемесячное продвижение там его продукции.

РЦЭ предлагает свое содействие и в приведении продукции компании-экспортера в соответствие требованиям, предъявляемым на внешнем рынке. В частности, речь идет о подготовке (разработке, доработке, переводе) технической документации на продукцию, транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов продукции, их таможенное оформление, получение необходимых сертификатов и разрешений. РЦЭ оказывает и консультационную поддержку о правилах и порядке международной сертификации конкретной продукции.

Одна из базовых услуг РЦЭ – проведение маркетингового исследования – определения наиболее привлекательных иностранных рынков и поиск потенциальных иностранных покупателей. Его качественная организация – основа в принятии компанией эффективных управленческих и маркетинговых решений о выборе рыночной и рекламной стратегии, способах обеспечения сбыта и продвижения продукции, ценовых параметров и каналов продажи, выявления потенциальных конкурентов и клиентов компании.

Рязанский центр экспорта просит откликнуться все рязанские компании, заинтересованные в экспортной деятельности. Речь идет как о тех экспортерах, кто уже имеет стратегию продвижения экспорта и четко понимает, какая конкретно услуга им необходима, так и тех, кто пока еще только перспективно планирует на текущий год экспортные операции. Формирование максимально конкретного перечня рязанских предприятий-экспортеров необходимо РЦЭ для качественной организации оказания услуг, в том числе и планирования необходимого финансирования на их оказание.