Рязанский артист Сергей Леонтьев получил премию «Золотая Маска»

Народный артист РСФСР, артист Рязанского театра драмы Сергей Леонтьев получил премию «Золотая Маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Об этом сообщает региональный Минкульт.

Решение о присуждении Леонтьеву премии принял Союз театральных деятелей РФ 4 декабря. Решение о присуждении премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» принимает секретариат союза. Почётную «Маску» присуждают только один раз тем артистам, которые получили признание со стороны коллег со всей страны.

Министерство культуры Рязанской области выразило глубокое восхищение работой и талантом артиста, величиной его личности и души:

— Даже в простых числах ваш путь производит колоссальное впечатление: больше ста ролей и двадцати спектаклей в качестве режиссера, десять лет во главе Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации, двадцать лет педагогического стажа…, — говорится в сообщении.