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Среда, 1 июня, 2022

Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»

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Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»

Во вторник, 31 мая, в рязанском цирке прошла пресс-конференция, посвященная новому шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» с участием титулованных артистов Росгосцирка, гастроли которого пройдут в нашем городе с 4 июня по 17 июля.

На вопросы представителей СМИ ответили заместитель министра культуры Рязанской области Валерия Масловская, директор цирка Елена Остроумова, артисты шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» — Народный артист России, дрессировщик бегемотов Тофик Ахундов, воздушная гимнастка, дрессировщица, исполнительница главной роли Екатерина Запашная, воздушный гимнаст и дрессировщик Константин Растегаев, коверный клоун, исполнитель главной роли Константин Асташов.

Елена Остроумова поприветствовала рязанских журналистов и поблагодарила их за совместную работу:

— Вы всегда очень хорошо пишете о нашем цирке, с любовью рассказываете о проходящих у нас мероприятиях. От того, какой вами будет снят репортаж или написан текст, такое мнение сложится и у зрителей, знакомящихся с премьерными представлениями. Ровно год назад мы встречались с вами на мероприятии, посвященном гастролям программы продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк». В этом году нас новая программа. «Песчаная сказка» — это тематическое представление. И сегодня мы с вами находимся в атмосфере восточной сказки, нам будет показана небольшая часть этого удивительного шоу.

Новый проект продюсерского центра «Королевский цирк» заслуженного артиста России Гии Эрадзе «Песчаная сказка» — это таинственный, чарующий, притягательный спектакль с единым сюжетом, увлекающий в загадочный мир циркового искусства. Роскошь и грация, благородство и отвага, страсть и нежность дают возможность зрителям совершить незабываемое путешествие в самое сердце Востока. Контраст холодных ночей пустыни и упоительного тепла оазиса, юмор, музыка и чудеса — все это позволило авторам шоу создать яркое сказочное шоу.

— Есть несколько причин, почему шоу «Песчаная сказка» нельзя пропустить. Это одна сюжетная линия, пронизанная восточным колоритом, номера этой программы заслуженно отмечены различными наградами на самых известных международных цирковых фестивалях, а также большое количество разнообразных экзотических животных, — отметила Валерия Масловская. — Зрителей обязательно впечатлят красочные костюмы артистов и яркие декорации. Уверена, что это представление подарит позитивные эмоции и незабываемые впечатления.

Отличительной чертой всех шоу продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк» является особое внимание к деталям. «Песчаная сказка» — это не только захватывающий сюжет, филигранная дрессура и великолепные цирковые номера, но и атмосфера, созданная с помощью эксклюзивных декораций, роскошных костюмов, авторской музыки, и современного светового оборудования.

О сюжетной линии, автором которой стал режиссер Евгений Шевцов (прим. главный режиссер Московского Цирка Никулина на Цветном Бульваре), рассказала Екатерина Запашная:

— Основная идея — главный персонаж приходит в музей со своей женой. Трогает экспонаты, которые трогать нельзя. Находит волшебную лампу и попадает в волшебный мир, но при этом теряет свою жену. И на протяжении всей «Песчаной сказки» он пытается ее найти. Какой-то номер — это отдельный мир, в каком-то номере персонажу помогают искать жену. Но в итоге, как и во всех сказках, все закончится хорошо.

В спектакль вплетены уникальные цирковые номера. Каждый из них — эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы. Ловкие акробаты на мачте, головокружительные эквилибристы на рейнских колесах, воздушные гимнастики в сфере, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики, буффонадные жонглёры на моноциклах, романтичные воздушные гимнасты на ремнях, эквилибр на трости, искрометная клоунада и современный эстрадный балет — все это впечатлит даже самого взыскательного зрителя.

— Очень хочется понравиться рязанской публике. Для каждого артиста наивысшая награда, когда в эпилоге зрители кричат «Молодцы!» и аплодируют стоя. Этого мы все очень ждем, — подчеркнул Константин Асташов.

В шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» зрителей ждет встреча с очаровательными белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми далматинцами, пушистыми шпицами, двугорбыми верблюдами, озорными обезьянами и райскими павлинами. Но главным сюрпризом шоу станет единственный в мире аттракцион с тремя гиппопотамами.

О том, насколько сложно дрессировать трех полуторатонных африканских гигантов, рассказал Тофик Ахундов:

— Я занимаюсь гиппопотамами уже много лет. Я не потомственный цирковой артист и было очень сложно создать с этими животными номер.

В вашем городе я был несколько раз. Именно в рязанском цирке я стал выпускать маленьких полуторогодовалых бегемотов в антрактах на арену, чтобы малыши привыкали к зрителям и не боялись. Бегемоты очень хорошо отличают, когда пустой зал, и когда есть зрители.

Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»
Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»

С гиппопотамами я работал на четырех континентах. В Африке был только в командировке. И могу ответственно заявить — нигде больше в мире нет дрессуры с бегемотами. Только у нас в России. Они работают у меня практически как акробаты. Я их взял маленькими детьми. У них даже клыков еще не было. Постепенно их приручал, начинал делать с ними простенькие трюки. Они очень хорошо соображают, прекрасно мыслят, знают, что такое «хочу» и «нужно делать», очень опасные, нужно быть все время на чеку. Но все же спустя 12 лет мы вновь приехали в Рязань уже с готовым номером.

Сюрпризом для рязанских зрителей станет премьера номера высшей школы верховой езды Заслуженного артиста России Юрия Володченкова.

— Так сложилось, что Юрий какое-то время не работал. И сейчас он возвращается и готовит новый номер в Рязани. Конечно, мы очень сильно переживаем, потому что единение лошади и человека — это дуэт, который должен быть на одной волне, с одними мыслями, что-то единое. Мы хотим, чтобы у Юрия все получилось и номер был качественно запущен, — отметила Екатерина Запашная.

Новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» подарит неповторимую атмосферу праздника и веселья для всей семьи!

Гастроли в рязанском цирке начнутся 4 июня и продляться до 17 июля.

Купить билеты можно на сайте цирка или в кассе.

Представление длится 2,5 часа.

www.circus-ryazan.ru

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