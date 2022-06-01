Рязанских зрителей приглашают посмотреть новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»

Во вторник, 31 мая, в рязанском цирке прошла пресс-конференция, посвященная новому шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» с участием титулованных артистов Росгосцирка, гастроли которого пройдут в нашем городе с 4 июня по 17 июля.

На вопросы представителей СМИ ответили заместитель министра культуры Рязанской области Валерия Масловская, директор цирка Елена Остроумова, артисты шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» — Народный артист России, дрессировщик бегемотов Тофик Ахундов, воздушная гимнастка, дрессировщица, исполнительница главной роли Екатерина Запашная, воздушный гимнаст и дрессировщик Константин Растегаев, коверный клоун, исполнитель главной роли Константин Асташов.

Елена Остроумова поприветствовала рязанских журналистов и поблагодарила их за совместную работу:

— Вы всегда очень хорошо пишете о нашем цирке, с любовью рассказываете о проходящих у нас мероприятиях. От того, какой вами будет снят репортаж или написан текст, такое мнение сложится и у зрителей, знакомящихся с премьерными представлениями. Ровно год назад мы встречались с вами на мероприятии, посвященном гастролям программы продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк». В этом году нас новая программа. «Песчаная сказка» — это тематическое представление. И сегодня мы с вами находимся в атмосфере восточной сказки, нам будет показана небольшая часть этого удивительного шоу.

Новый проект продюсерского центра «Королевский цирк» заслуженного артиста России Гии Эрадзе «Песчаная сказка» — это таинственный, чарующий, притягательный спектакль с единым сюжетом, увлекающий в загадочный мир циркового искусства. Роскошь и грация, благородство и отвага, страсть и нежность дают возможность зрителям совершить незабываемое путешествие в самое сердце Востока. Контраст холодных ночей пустыни и упоительного тепла оазиса, юмор, музыка и чудеса — все это позволило авторам шоу создать яркое сказочное шоу.

— Есть несколько причин, почему шоу «Песчаная сказка» нельзя пропустить. Это одна сюжетная линия, пронизанная восточным колоритом, номера этой программы заслуженно отмечены различными наградами на самых известных международных цирковых фестивалях, а также большое количество разнообразных экзотических животных, — отметила Валерия Масловская. — Зрителей обязательно впечатлят красочные костюмы артистов и яркие декорации. Уверена, что это представление подарит позитивные эмоции и незабываемые впечатления.

Отличительной чертой всех шоу продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк» является особое внимание к деталям. «Песчаная сказка» — это не только захватывающий сюжет, филигранная дрессура и великолепные цирковые номера, но и атмосфера, созданная с помощью эксклюзивных декораций, роскошных костюмов, авторской музыки, и современного светового оборудования.

О сюжетной линии, автором которой стал режиссер Евгений Шевцов (прим. главный режиссер Московского Цирка Никулина на Цветном Бульваре), рассказала Екатерина Запашная:

— Основная идея — главный персонаж приходит в музей со своей женой. Трогает экспонаты, которые трогать нельзя. Находит волшебную лампу и попадает в волшебный мир, но при этом теряет свою жену. И на протяжении всей «Песчаной сказки» он пытается ее найти. Какой-то номер — это отдельный мир, в каком-то номере персонажу помогают искать жену. Но в итоге, как и во всех сказках, все закончится хорошо.

В спектакль вплетены уникальные цирковые номера. Каждый из них — эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы. Ловкие акробаты на мачте, головокружительные эквилибристы на рейнских колесах, воздушные гимнастики в сфере, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики, буффонадные жонглёры на моноциклах, романтичные воздушные гимнасты на ремнях, эквилибр на трости, искрометная клоунада и современный эстрадный балет — все это впечатлит даже самого взыскательного зрителя.

— Очень хочется понравиться рязанской публике. Для каждого артиста наивысшая награда, когда в эпилоге зрители кричат «Молодцы!» и аплодируют стоя. Этого мы все очень ждем, — подчеркнул Константин Асташов.

В шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» зрителей ждет встреча с очаровательными белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми далматинцами, пушистыми шпицами, двугорбыми верблюдами, озорными обезьянами и райскими павлинами. Но главным сюрпризом шоу станет единственный в мире аттракцион с тремя гиппопотамами.

О том, насколько сложно дрессировать трех полуторатонных африканских гигантов, рассказал Тофик Ахундов:

— Я занимаюсь гиппопотамами уже много лет. Я не потомственный цирковой артист и было очень сложно создать с этими животными номер.

В вашем городе я был несколько раз. Именно в рязанском цирке я стал выпускать маленьких полуторогодовалых бегемотов в антрактах на арену, чтобы малыши привыкали к зрителям и не боялись. Бегемоты очень хорошо отличают, когда пустой зал, и когда есть зрители.

С гиппопотамами я работал на четырех континентах. В Африке был только в командировке. И могу ответственно заявить — нигде больше в мире нет дрессуры с бегемотами. Только у нас в России. Они работают у меня практически как акробаты. Я их взял маленькими детьми. У них даже клыков еще не было. Постепенно их приручал, начинал делать с ними простенькие трюки. Они очень хорошо соображают, прекрасно мыслят, знают, что такое «хочу» и «нужно делать», очень опасные, нужно быть все время на чеку. Но все же спустя 12 лет мы вновь приехали в Рязань уже с готовым номером.

Сюрпризом для рязанских зрителей станет премьера номера высшей школы верховой езды Заслуженного артиста России Юрия Володченкова.

— Так сложилось, что Юрий какое-то время не работал. И сейчас он возвращается и готовит новый номер в Рязани. Конечно, мы очень сильно переживаем, потому что единение лошади и человека — это дуэт, который должен быть на одной волне, с одними мыслями, что-то единое. Мы хотим, чтобы у Юрия все получилось и номер был качественно запущен, — отметила Екатерина Запашная.

Новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» подарит неповторимую атмосферу праздника и веселья для всей семьи!

Гастроли в рязанском цирке начнутся 4 июня и продляться до 17 июля.

Купить билеты можно на сайте цирка или в кассе.

Представление длится 2,5 часа.

www.circus-ryazan.ru