Суббота, 27 августа, 2022
Екатерина Приведенцева

Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки

27 августа, в рамках V Международного форума древних городов «Нарядный мир» в Рязани  состоялся фестиваль региональной кухни «Рязанское гостеприимство» с участием команды-шеф-поваров проекта «Гастрономическая карта России».

 По  традиционным правилам приёма пищи он начался с пресс-завтрака. Журналистам посчастливилось отведать самые необычные блюда известных поваров, услышать историю создания кулинарных изделий.

Символичность проекта заключалась в том, что ведущие шефы местных ресторанов бережно собрали и доработали рецепты Рязанской области, превратив их в кулинарные шедевры.

 Журналисты продегустировали пшенник, варенье из мещерской шишки, шацкие «чичи» и знаменитый калинник, ставший кулинарным символом Рязани со времен Новогодней столицы.

После этого удивительного мероприятия никто не остался голодным. Взрыв вкуса и витаминов, обилие рыбных блюд,  невероятные соусы сделали это утро по-настоящему сытным и насыщенным!

Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки
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