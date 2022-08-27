Рязанских журналистов накормили щацкими чичами и вареньем из мещёрской шишки

27 августа, в рамках V Международного форума древних городов «Нарядный мир» в Рязани состоялся фестиваль региональной кухни «Рязанское гостеприимство» с участием команды-шеф-поваров проекта «Гастрономическая карта России».

По традиционным правилам приёма пищи он начался с пресс-завтрака. Журналистам посчастливилось отведать самые необычные блюда известных поваров, услышать историю создания кулинарных изделий.

Символичность проекта заключалась в том, что ведущие шефы местных ресторанов бережно собрали и доработали рецепты Рязанской области, превратив их в кулинарные шедевры.

Журналисты продегустировали пшенник, варенье из мещерской шишки, шацкие «чичи» и знаменитый калинник, ставший кулинарным символом Рязани со времен Новогодней столицы.

После этого удивительного мероприятия никто не остался голодным. Взрыв вкуса и витаминов, обилие рыбных блюд, невероятные соусы сделали это утро по-настоящему сытным и насыщенным!