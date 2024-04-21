Рязанских школьников часто видят в полуразрушенном доме на Грибоедова

Жительница Рязани подняла вопрос о разрушенном доме на улице Грибоедова, где, по ее словам, часто играют дети. Свое обращение она написала в телеграмм-канале Павла Малкова в комментариях под постом, где губернатор попросил рязанцев задать ему вопросы накануне прямого эфира.

«Опять хочу поднять вопрос о разрушенном доме по проезду Грибоедова 16б и помойных контейнерах рядом с ним. Дом постепенно разрушается, ветра сейчас сильные, того гляди сорвёт лист железа с крыши, и он приземлится кому-нибудь на голову. Местная детвора играет рядом с этим домом и бьёт в нем окна. Ну и лазает по нему» — пишет рязанка.

Напомним, прямой эфир состоится 24 апреля.