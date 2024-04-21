Воскресенье, 21 апреля, 2024

Рязанских школьников часто видят в полуразрушенном доме на Грибоедова

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/pavelmalkov_official

Жительница Рязани подняла вопрос о разрушенном доме на улице Грибоедова, где, по ее словам, часто играют дети. Свое обращение она написала в телеграмм-канале Павла Малкова в комментариях под постом, где губернатор попросил рязанцев задать ему вопросы накануне прямого эфира.

«Опять хочу поднять вопрос о разрушенном доме по проезду Грибоедова 16б и помойных контейнерах рядом с ним. Дом постепенно разрушается, ветра сейчас сильные, того гляди сорвёт лист железа с крыши, и он приземлится кому-нибудь на голову. Местная детвора играет рядом с этим домом и бьёт в нем окна. Ну и лазает по нему» — пишет рязанка.

Напомним, прямой эфир состоится 24 апреля.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Солотче рязанцы пробежали легкоатлетический кросс

Новости Рязани
Соревнования открыли летний легкоатлетический сезон.

Уровень воды в Оке понизился на 32 см

Новости Рязани
Уровень воды в Оке продолжает снижаться. Об этом сообщает...

В аварии в Рыбновском районе пострадал 29-летний мужчина

Новости Рязани
Видео происшествия появилось в сети 21 апреля.

Павел Малков ответит на вопросы рязанцев в прямом эфире

Новости Рязани
Вопросы можно оставлять уже сейчас.

В Рыбновском районе столкнулись грузовой автомобиль с легковушкой

Новости Рязани
Видео с места происшествия появилось в сети 21 апреля.