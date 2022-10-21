Рязанских пенсионеров научат распознавать финансовых мошенников

Рязанцы пенсионного возраста узнают, почему сотрудники банка никогда не спрашивают данные карты, где и как эти данные могут украсть, как распознать финансовую пирамиду и фальшивый сайт. Об основных видах мошенничества эксперты Банка России рассказывают в рамках проекта «ПенсионФГ» – онлайн-занятий по финансовой грамотности для старшего поколения.

– На уловки мошенников могут попасться люди разных возрастов, но пенсионеры являются самыми уязвимыми. Нередко они не успевают быстро разобраться новшествами на финансовом рынке, при этом высоко доверие к официальным организациям. Этим злоумышленники пользуются, когда представляются сотрудниками банков, полиции и различных ведомств, ссылаются на несуществующие законы и подделывают реальные сайты, — отмечает эксперт рязанского отделения Банка России Анна Зотова.

Финансовое мошенничество – одна из четырех тем, которые доступны слушателям проекта «ПенсионФГ». На онлайн-занятиях также можно узнать, как эффективно пользоваться банковскими услугами, выбирать финансовые инструменты, использовать современные онлайн-технологии, планировать бюджет и защищать свои права потребителя.

Формат занятий позволяет подключаться участникам как группами, например, на базе центров социального обслуживания населения, так и самостоятельно из дома.

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