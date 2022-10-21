Рязанских пенсионеров научат распознавать финансовых мошенников

Рязанцы пенсионного возраста узнают, почему сотрудники банка никогда не спрашивают данные карты, где и как эти данные могут украсть, как распознать финансовую пирамиду и фальшивый сайт. Об основных видах мошенничества эксперты Банка России рассказывают в рамках проекта «ПенсионФГ» – онлайн-занятий по финансовой грамотности для старшего поколения.
Финансовое мошенничество – одна из четырех тем, которые доступны слушателям проекта «ПенсионФГ». На онлайн-занятиях также можно узнать, как эффективно пользоваться банковскими услугами, выбирать финансовые инструменты, использовать современные онлайн-технологии, планировать бюджет и защищать свои права потребителя.
Формат занятий позволяет подключаться участникам как группами, например, на базе центров социального обслуживания населения, так и самостоятельно из дома.
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