Вторник, 3 сентября, 2024

Рязанских активистов Движения Первых посвятили в Хранители истории

Автор: Алексей Самохин

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3 сентября в парке Советско-Польского братства по оружию 100 активистов Движения Первых посвятили в Хранители истории.

Это проект Движения, посвященный исторической тематике. Неравнодушные ребята, любящие историю будут ухаживать за памятниками, архитектурным достоянием города, продвигать и организовывать исторические мероприятия в своих школах. На посвящении в Хранители 100 активистов дали клятвы, а после, им вручили значки и кепки заместитель председателя регионального отделения Движения Первых Сергей Лазарев, заместитель председателя Комитета по делам молодежи Рязанской области Николай Петрушкин и председатель регионального отделения «Поискового движения России».

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 6 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 44 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

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