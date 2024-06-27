Четверг, 27 июня, 2024

Рязанские железнодорожники провели профилактический рейд на переезде

Автор: 7info

Опубликовано

Рязанские железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции провели профилактический рейд на переезде, расположенном на пересечении улиц Чкалова и Военных автомобилистов г. Рязани, где фиксируется интенсивный трафик поездов и автотранспорта. Там же расположен и пешеходный переход, соединяющий два жилых микрорайона.

Сотрудники МЖД напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге, а водителям — о правилах пересечения железнодорожных путей, раздали информационные буклеты и объяснили тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, а также персональную ответственность и неотвратимость наказания за допущенные нарушения ПДД.

С начала 2024 года в Рязанской области в границах МЖД не было зарегистрировано ни одного случая столкновения автотранспорта с подвижным составом. За аналогичный период 2023 года произошло одно дорожно-транспортное происшествие на переезде.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.

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