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Рязанские железнодорожники провели акцию по профилактике травматизма граждан

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Железнодорожники провели профилактическую акцию по профилактике травматизма граждан на одном из оживленных пешеходных переходов на улице Военных автомобилистов Рязани.

В ходе мероприятия были организованы разъяснительные беседы о необходимости соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре с теми, кто пытался перейти пути в неположенном месте. Также сотрудники МЖД раздали  пешеходам около 100 информационных буклетов и памяток. Основной причиной травмирования граждан на железной дороге по-прежнему остаётся грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах – хождение по путям в неустановленных местах и переход железной дороги перед приближающимся поездом.

В Рязанской области в 2023 году  произошло 16 случаев травмирования граждан, за аналогичный период 2022 года -19. При этом происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано.

Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре, переходить пути только в установленных местах.

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