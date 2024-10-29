Рязанские врачи вернули способность ходить пациентке с тяжёлым переломом бедра

Очередным успехом сотрудников поделилась Рязанская областная клиническая больница. Пост опубликовала официальная страница клиники ВКонтакте.

В Рязанскую областную клиническую больницу в декабре 2022 года поступила 65-летняя пациентка с переломом шейки бедра. В январе 2023 года хирурги провели ей остеосинтез с фиксацией перелома винтами. Однако из-за сложного восстановления и отсутствия сращения кости произошло разрушение головки бедренной кости.

У пациентки появились выраженное укорочение ноги, сильные боли, а также ограничения функции ходьбы, что существенно сказалось на её способности к самообслуживанию.

После нескольких месяцев наблюдений 2 октября 2024 года врачи ортопедического отделения удалили винты и выполнили тотальное эндопротезирование правого тазобедренного сустава.

После операции длина ноги и её опороспособность были полностью восстановлены. Уже спустя семь дней после вмешательства пациентка в удовлетворительном состоянии покинула стационар и способна самостоятельно передвигаться с поддержкой.