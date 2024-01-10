Рязанские врачи спасли жизнь недоношенной девочки, от которой отказались родители

В Рязанском перинатальном центре спасли жизнь недоношенной девочки, от которой отказались родители. Крошка появилась на свет раньше срока и весила всего 780 граммов.

Врачи Рязанского перинатального центра не смогли оставить Аню без любви, заботы и материнского внимания. Они регулярно практиковали с ней «метод кенгуру», который также называется «кожа к коже».

Этот способ благотворно влияет на развитие ребёнка, способствует терморегуляции, помогает формированию кожной микрофлоры, вытесняя внутрибольничные микроорганизмы.

Врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии новорождённых Татьяна Копанева в буквальном смысле заменила малышке родительское тепло. Она держала Аню на руках по 2-3 часа в день, пела ей песни и рассказывала сказки.

«В Рязанском перинатальном центре родители „торопыжек“ давно и успешно практикуют „метод кенгуру“. А в случае с Анечкой своё тепло и тактильный контакт ей подарила наш доктор Копанева Татьяна Игоревна. Татьяна не только прекрасный специалист, но и мама двоих детей. Она отлично понимает, что внимание и забота порой лучше любых лекарств помогают ребёнку в его скорейшем выздоровлении», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых Софья Страхова.

Сейчас Аня переведена в Рязанскую областную детскую клиническую больницу имени Н. В. Дмитриевой на доращивание. Врачи надеются, что девочка сможет вернуться к нормальной жизни.

История Ани — это пример того, как любовь и забота врачей могут спасти жизнь даже самому хрупкому ребёнку.