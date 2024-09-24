Врачи в Рязани спасли девочку, проглотившую 37 магнитов

Врачи рязанской областной детской клинической больницы спасли несколько детей, которые проглотили магниты во время игры. Об опасности магнитных игрушек рассказали на странице министерства здравоохранения Рязанской области во «ВКонтакте».

В одном случае врачам пришлось удалять магнитики хирургическим путем у маленькой пациентки. Ее мама забеспокоилась, когда обнаружила, что пропала большая часть головоломки, с которой играла дочь. В итоге врачи извлекли из желудка, тонкой и толстой кишки ребенка 37 магнитных деталей.

Другой маленький пациент поступил в больницу с кишечной непроходимостью. Выяснилось, что он также проглотил магнитики. Ребенку вывели кишечную стому. Ее закрыли в прошлом месяце, и сейчас малыш чувствует себя хорошо.

Поступил в ОДКБ и совсем юный пациент. 10-месячный малыш решил попробовать на вкус игрушку, в которой содержался магнит. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

Заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, главный внештатный детский хирург Минздрава Рязанской области Олег Ларькин рекомендует не давать детям магнитные игрушки.