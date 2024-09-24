Вторник, 24 сентября, 2024

Врачи в Рязани спасли девочку, проглотившую 37 магнитов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/minzdravro

Врачи рязанской областной детской клинической больницы спасли несколько детей, которые проглотили магниты во время игры. Об опасности магнитных игрушек рассказали на странице министерства здравоохранения Рязанской области во «ВКонтакте».

В одном случае врачам пришлось удалять магнитики хирургическим путем у маленькой пациентки. Ее мама забеспокоилась, когда обнаружила, что пропала большая часть головоломки, с которой играла дочь. В итоге врачи извлекли из желудка, тонкой и толстой кишки ребенка 37 магнитных деталей.

Другой маленький пациент поступил в больницу с кишечной непроходимостью. Выяснилось, что он также проглотил магнитики. Ребенку вывели кишечную стому. Ее закрыли в прошлом месяце, и сейчас малыш чувствует себя хорошо.

Поступил в ОДКБ и совсем юный пациент. 10-месячный малыш решил попробовать на вкус игрушку, в которой содержался магнит. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

Заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, главный внештатный детский хирург Минздрава Рязанской области Олег Ларькин рекомендует не давать детям магнитные игрушки.

— Это убережет от многих неприятных последствий. Магнитные игрушки – не шутки, что они несут реальную опасность ребенку, – убежден Олег Ларькин.

Врачи в Рязани спасли девочку, проглотившую 37 магнитов

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