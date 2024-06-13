Рязанские врачи спасли 80-летнего пациента от ампутации ног

Врачи Рязанской Областной клинической больницы провели сложнейшую операцию и спасли 80-летнего пенсионера от ампутации ног. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

У пациента была критическая ишемия обеих нижних конечностей с трофическими изменениями на стопах. Это было связано с тем, что аорта в брюшном отделе, которая питает ноги, закрыта бляшками и тромбами, необходимо вместо нее установить протез.

15 лет назад мужчина пережил сложную операцию на органах малого таза по поводу рака в ОКБ. Хотя операция прошла успешно, произошли изменения анатомии брюшной полости. Как говорит заведующий отделением сосудистой хирургии Андрей Егоров, все это является противопоказаниями.

Вместе с врачом, оперировавшим Николая Федоровича пятнадцать лет назад, заведующим отделением колопроктологии ОКБ, Романом Луканиным, назначили дополнительные обследования. Выяснилось, что противопоказаний нет. Но есть риски. После долгих размышлений решили оперировать, ведь операция должна спасти ноги от ампутации.

Пациенту заменили аорту на протез. Операция, как сообщается, прошла непросто, но успешно. Теперь он идет на поправку. Отмечается, что из больницы он уехал на обеих ногах и в прекрасном расположении духа.

«Из отделения сосудистой хирургии его выписали с легким сердцем, прогноз для него благоприятный», пишут в посте.