Рязанские волонтёры Лиза Алерт рассказали, как помогли вернуться домой дезориентированной старушке из Кемеровской области

Рязанские волонтёры поискового отряда «Liza Alert» рассказали историю спасения дезориентированной пенсионерки из Кемеровской области,

На героиню истории обратили внимание ещё в 2021 году, она весьма странно себя вела. В течение месяца она каталась на электричке по маршруту «Рязань-Сасово-Рязань» без определенной цели. Волонтёры поняли , что бабушка дезориентирована и нуждается в помощи. Вот что рассказали волонтёры, которые подключились к поискам дома старушки. Мы приводим оригинальный текст из группы ПСО «Лиза Алерт Рязань» от лица тех, кто участвовал в спасении пенсионерки.

Договариваясь с проводниками, курсирующей по данному маршруту электрички, мы попросили, чтобы они следили за бабушкой и не давали ей выйти на каких-либо других станциях, помимо основных вокзалов. Мы понимали, что если Татьяна (так мы будем называть нашу героиню) сойдет на какой-то другой станции, то шансов найти ее там у нас не будет. Проводники согласились на это, а мы в свою очередь договорились с сотрудниками полиции. Их помощь нужна для того, чтобы установить личность бабушки и передать ее к родственникам. Также мы договорились с врачами скорой помощи Рязани о содействии в госпитализации Татьяны для необходимого лечения.

Дальше выясняется, что у бабушки нет паспорта, и медперсонал клиники помогает ей восстановить документы, чтобы она могла получать пенсию. Установить ее личность становится возможным благодаря действиям сотрудников линейной полиции. Мы узнаем, что Татьяна из Кемеровской области, находим населенный пункт, в котором она живет, связываемся с главой поселения, которая подтверждает: «Да, это наша бабушка». Через главу мы выходим на дочь потерявшейся бабушки, и выясняется, что у нее нет абсолютно никакой возможности прилететь в другой город и забрать маму домой.

Татьяна остается проходить лечение в Рязани, где случается страшное — она заболевает ковидом. Сотрудники больницы делают все возможное и невозможное для того, чтобы поставить нашу бабушку на ноги, но после ковида ее ждет еще один удар — анемия. Не укладывается в голове, через что пришлось пройти Татьяне.

Честно говоря, мы были в шоке от того, сколько вокруг действительно неравнодушных людей, готовых отдать свое время для спасения человека. Они делают не только то, что прописано в их рабочих обязанностях, но и то, что велит им сердце.Медсестры и врачи проделали колоссальную работу, чтобы Татьяна вернулась домой. Как мы уже говорили, они не только помогли восстановить документы, но и помогли купить билет на самолет. Так происходит нечасто.

По удивительному стечению обстоятельств поездка выпадает на субботу, 24 июня, — день, когда основные трассы по направлению к Москве оказались перекрыты. Когда наши ребята уже выехали, на навигаторе стали один за одним появляться “кирпичи” — дороги перекрыли, а весь транспорт встал в глухую пробку.

Те, кто летал на самолетах, знают, как важно попасть на посадку заранее. Самолет — не автобус, его нельзя задержать, махнув пилоту рукой. Порой казалось, что быстрее будет дойти до Москвы пешком. Весь запас времени для прохождения регистрации в аэропорту подходил к концу, а наша машина с невероятной скоростью мчала в “Домодедово”, в объезд всем основным дорогам. Добровольцы, Ирина (позывной «Ведьма») и Сергей (позывной «Дракон»), очень спешили доехать вовремя, потому что других возможностей в ближайшее время попасть домой у Татьяны просто не было. Надо сегодня!

Последние секунды до отправления, сердце замирает, а вдруг не успеем? И снова незнакомый человек протягивает руку помощи: сотрудница авиакомпании принимает незамедлительное решение сопровождать Татьяну на борт самолета, и весь персонал включается в процесс. Мы выдыхаем — наша бабушка летит домой.

На родине ее встречают дочь и глава поселения, у Татьяны начинается новая, светлая глава жизни — она наконец-то воссоединяется с семьей, которую не видела почти два года.

Мы говорим спасибо: проводникам электрички, медперсоналу больницы и станции скорой помощи, а также сотрудникам S7 Airlines и аэропорта Домодедово за невероятную искренность, отзывчивость и желание помочь тому, кто оказался в беде.

Когда все силы объединяются воедино, случается чудо! Эта история — яркий пример человечности, отзывчивости и добродушия; показатель того, как маленькое дело может спасти жизнь. Множество неравнодушных людей приложили усилия, чтобы еще одна история спасения завершилась благополучно.