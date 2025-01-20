Рязанские троллейбусы оборудовали терминалами для бесконтактной оплаты проезда

В Рязани 15 троллейбусов оборудовали терминалами для бесконтактной оплаты проезда (валидаторы). Об этом сообщает администрация Рязани.

Валидаторы работают как терминалы у водителя. Оплатить проезд можно банковскими, транспортными и льготными картами, через электронные кошельки и телефоны с функцией NFC.

«Информация об оплате отображается на экране: если успешно, то появляется зеленая стрелка, если оплата не прошла, то – красный крестик. Скоро добавится и звуковой сигнал, подтверждающий оплату», – написано в сообщении.

При таком способе оплаты водителю не придется отвлекаться от дорожной ситуации и полностью сосредоточиться на соблюдении ПДД. Валидаторы установили на поручнях около всех входах в транспорт, поэтому пассажирам не нужно проходить через весь салон, чтобы оплатить проезд.

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Билет при данном способе оплаты не выдаётся. При необходимости его можно посмотреть на сайте или увидеть подтверждение оплаты в своём онлайн-банке.

По льготным картам происходит оплата строго за одну поездку. В течение 99 минут после этого в салоне этого троллейбуса списания не произойдёт, даже если карту приложить к терминалу около другой двери. В любом другом троллейбусе оплата произойдёт как обычно.

Банковской картой возможно оплатить проезд за нескольких человек, прикладывая её к терминалу с интервалом около 10 секунд. Оплата без интервала невозможна.

В основном эти машины работают на маршруте №1, но встречаются и на других. В планах МУП «УРТ» – увеличивать количество машин, оснащенных такими терминалами.