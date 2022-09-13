Рязанские судебные приставы объяснили, в каком случае должника по алиментам могут освободить от уголовной ответственности

С 2022 года должников по алиментам могут освободить от уголовной ответственности, если они полностью оплатили задолженность. Такое разъяснение дали в пресс-службе УФССП России по Рязанской области.

С начала года трое подозреваемых в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства в полном объёме выплатили задолженность по алиментам.

В таких случаях уголовные дела прекращаются, а подсудимые освобождаются от уголовной ответственности за преступление по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Это предусмотрено в примечании к федеральному закону.