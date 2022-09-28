Рязанские спортсмены завоевали медали на всероссийских состязаниях

Спортсмены из Рязанской области успешно выступили на соревнованиях всероссийского уровня. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.

Самбисты взяли 6 медалей всероссийских соревнований по самбо «В честь Святителя Николая Японского» в Тверской области. В своих весовых категориях вторые места заняли мастера спорта России Сергей Глуховский, Виталий Кожевников и Георгий Осипюк, третьи – Максим Рыжков, Дмитрий Кожевников и Егор Петин.

Спортсмены представляют СШОР «Юпитер» и являются курсантами РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова. Они занимаются под руководством тренера высшей категории Сергея Полосина и заслуженного тренера России Николая Никитина.

Команда Рязанской области стала бронзовым призёром Всероссийских соревнований по рукопашному бою, посвящённых памяти заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры РФ Геннадия Королёва. В соревнованиях в Солнечногорске участвовали около 400 спортсменов из 23 регионов страны от 12 до 21 года.

В возрастной группе 18-21 год наша команда заняла третье место. В её составе выступали воспитанницы СШОР «Юпитер». В личном зачёте они завоевали три медали: вторые места заняли Татьяна Белоусова и Софья Чеканова, третье – у Анастасии Кобозевой. Спортсменки тренируются у Дениса Фалеева, Андрея Трунтягина и Вячеслава Новикова. Об этом говорится на сайте правительства Рязанской области.