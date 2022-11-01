Рязанские спортсмены завоевали две золотых медали на Чемпионате мира по гиревому спорту

Тяжелоатлеты из Рязанской области взяли два золота мирового первенства. Рязанские спортсмены участвуют в Чемпионате мира по гиревому спорту, который стартовал в индийском Нью-Дели. За звание сильнейших борются 234 спортсмена из 13 стран. Об этом пишет министерство физкультуры и спорта Рязанской области.

В упражнении «Толчок. Длинный цикл» в весовой категории до 95 кг победу одержал мастер спорта России международного класса по гиревому спорту, чемпион мира Иван Кулаков. Ему удалось поднять две 32-килограммовые гири от помоста в течение 10 минут 102 раза.

Тренер спортсмена Игорь Шматов выступил на мировом первенстве в категории «Любители» в весовой категории более 105 кг. Он стал лучшим в классическом толчке с результатом 125 очков и в командной эстафете.

Поздравляем спортсменов и желаем новых побед и рекордов!

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram