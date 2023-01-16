Рязанские сотрудники Россельхознадзора сыграли в «Сто к одному»

Команда Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям приняла участие в телевизионной игре «Сто к одному» на телеканале «Россия-1». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В состав команды вошли рязанские сотрудники отдела ветеринарного контроля и надзора – начальник отдела Виктор Радионов, его заместитель Наталья Ушакова, старший государственный инспектор Михаил Ковалёв, государственный инспектор Максим Егоров и начальник отдела лицензионного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств Екатерина Данилова. Соперниками команды Управления Россельхознадзора стала команда Роскачества.

По правилам игры участникам необходимо угадать самые популярные ответы на вопросы, на которые отвечали случайные прохожие. Решение попытать удачу и направить заявку на участие в любимой с детства игре было принято еще весной, а в ноябре команда «Надзор» получила приглашение на съемки телепередачи.

– Маленькая мечта детства исполнилась, – с улыбкой комментирует Виктор Радионов. – Волновались, конечно, но это невероятный опыт и удивительные эмоции. И я очень рад, что работаю в таком дружном сплочённом коллективе, с которым приятно не только трудиться, но и отдыхать.

Посмотреть выпуск игры с рязанскими сотрудниками Россельхознадзора можно по ссылке.