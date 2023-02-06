Рязанские школьники выполняют задание Всероссийской олимпиады по английскому языку

Школьники Рязанской области выполняют новое задание регионального этапа Всероссийской олимпиады. 6-7 февраля площадкой для проверки знаний стал Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина.

Письменные и устные ответы на вопросы дадут 94 учащихся общеобразовательных учреждений городов Рязани, Касимова и Сасово, а также Рыбновского, Скопинского, Ермишинского, Клепиковского, Михайловского, Захаровского, Пронского, Ряжского, Рязанского, Путятинского, Сапожковского и Спасского районов Рязанской области.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников проходит с 10 января по 22 февраля 2023 года. В олимпиаде от нашего региона участвуют 1300 учеников 9, 10 и 11 классов – победители и призёры муниципального этапа олимпиады. Ребята представляют все муниципальные образования области.

Школьники, показавшие лучшие результаты, будут отобраны в сборные команды России на международные олимпиады. Победа в олимпиаде даёт значительные преимущества при поступлении в вузы.

Знания участников проверяют по 24 общеобразовательным предметам. Следующим испытанием олимпиады для рязанских школьников 9 февраля станут ответы на вопросы задания по литературе.