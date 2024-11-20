Рязанские школьники и студенты могут поучаствовать в «Зелёном Зачёте»

Стартовало Всероссийское тестирование «Зелёный Зачёт». Это уникальная возможность для детей и подростков оценить свой уровень экологической грамотности, улучшить знания об экологии и получить дополнительные баллы при поступлении в университет.

Принять участие в тестировании могут студенты 1-2 курсов и школьники 8-11 классов. Специально для них преподаватели Российского геологоразведочного университета и Российского химико-технологического университета подготовили более 600 вопросов по экологии, химии, биологии, географии.

Конкурс пройдёт в два этапа: первый – с 18 ноября по 15 декабря 2024 года – состоится в дистанционном формате, участники ответят на вопросы тестирования. Те, кто наберет наибольшее количество баллов, пройдут во второй, очный, этап, где им предстоит решить олимпиадные задания. Итоги подведут в марте 2025 года.

Регистрация и дополнительная информация о конкурсе – по ссылке vk.cc/cEUHzl.