Понедельник, 24 июля, 2023
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Рязанские школьницы стали победителями Всероссийского конкурса среди 5-7 классов

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Фото: сайт администрации

Рязанские школьницы София Бурукина из школы №65 и Марина Тимофеева из школы №16 стали победительницами Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7 классов и участников международного трека.

Как сообщает сайт мэрии, в конкурсе участвовали 700 школьников из всех регионов России и более 200 – из зарубежных стран.

Победители «Большой перемены» отправятся в путешествие на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно, в котором увидят Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром «Восточный», а также примут участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены». 

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