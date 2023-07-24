Рязанские школьницы стали победителями Всероссийского конкурса среди 5-7 классов

Рязанские школьницы София Бурукина из школы №65 и Марина Тимофеева из школы №16 стали победительницами Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7 классов и участников международного трека.

Как сообщает сайт мэрии, в конкурсе участвовали 700 школьников из всех регионов России и более 200 – из зарубежных стран.

Победители «Большой перемены» отправятся в путешествие на поезде от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно, в котором увидят Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром «Восточный», а также примут участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены».