Четверг, 12 сентября, 2024

Рязанские родители обнаружили в выпечке из «Пятерочки» черную плесень

Автор: 7info7

Опубликовано

фото Telegram-канала «Рязань»

В Рязани родители 6-летнего обнаружили плесень в самсе, купленной в магазине «Пятерочка» на ул. Щорса, 35а. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».

Самсу купили, согласно чеку, 11 сентября в 20:31. Через 30 минут ребенок начал ее есть, и только когда он уже почти доел, родители увидели, что внутри выпечка вся покрыта черной плесенью.

«Ребёнок наелся плесени! При последующем обращении в магазин сотрудники уверяли, что самса свежая, сегодняшняя», — пишут родители в социальных сетях.

Родители призывают других покупателей быть внимательными, так как даже свежая выпечка может оказаться с плесенью. В качестве доказательства родители опубликовали фотографию чека и самсы, которую ребенок практически доел.

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