Четверг, 16 мая, 2024

Рязанские предприятия представляют свою продукцию на международной выставке «RUSSIA HALAL EXPO – 2024»

Автор: 7info

Опубликовано

14 – 19 мая в Казани проходит XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KAZANFORUM». В нем принимает участие делегация нашего региона во главе с министром экономического развития Рязанской области Андреем Ворфоломеевым.

В рамках деловой программы форума участники из 79 стран мира, а также регионов России обсуждают вопросы международной кооперации, развития мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов. Рязанская область в настоящий момент торгует с более 30 странами Организации Исламского сотрудничества. Ведущими партнерами региона являются такие мусульманские государства, как Казахстан, Турция, Египет, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия.

Одно из важнейших событий форума — международная выставка «RUSSIA HALAL EXPO – 2024». На выставке представлена продукция 7 рязанских компаний: ТД «Виенто», «Экорост», «НПО ОлМаг», «Полидис», «Бордер», «Моринсис-Агат-КИП», «Инфарм». Производители представляют стройматериалы, удобрения, промышленное оборудование, полимерные материалы, медицинские изделия. Коллективный стенд организован при поддержке Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса. На нем компании демонстрируют свою продукцию и проводят деловые переговоры с потенциальными партнерами. Благодаря содействию центра экспорта в прошлом году региональные предприятия стали экспонентами 24 выставок, в этом году планируется участие в 33 экспозициях.

«В меняющихся экономических условиях сотрудничество с исламским миром приобретает особое значение, — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети. — Обсудим любые конструктивные предложения по сотрудничеству и предоставим поддержку со стороны правительства региона нашим экспортерам в реализации возможных совместных проектов».

Рязанские предприятия представляют свою продукцию на международной выставке «RUSSIA HALAL EXPO – 2024»
Рязанские предприятия представляют свою продукцию на международной выставке «RUSSIA HALAL EXPO – 2024»
Рязанские предприятия представляют свою продукцию на международной выставке «RUSSIA HALAL EXPO – 2024»
Рязанские предприятия представляют свою продукцию на международной выставке «RUSSIA HALAL EXPO – 2024»

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