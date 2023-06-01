Четверг, 1 июня, 2023
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«Рязанские предприятия получили награды конкурса «Торговля России»

7info7

Рязанская область получила две награды в номинации «Лучшая фирменная сеть местного производителя». Победителями признаны фирменные сети «Верность качеству» (кондитерская фабрика «Верность качеству) и «У каждого своя деревня» (ООО «Деревня»).

Продукция этих предприятий широко известна и пользуется популярностью не только у рязанцев, но и жителей соседних регионов. Кампания «Деревня» производит и предлагает в фирменных павильонах широкий ассортимент молочной продукции, начиная от питьевого молока и заканчивая сырами, индейку и продукцию из свинины.

Кондитерской фабрике «Верность качеству» удалось объединить современные технологии и лучшие традиции шоколадного производства. Фабрика выпускает широкую линейку сувенирной шоколадной продукции — туристическую, событийную и тематическую которая является визитной карточкой Касимова. Сейчас компания динамично развивается, содействие в этом оказывает Агентство развития бизнеса Рязанской области.

Церемония награждения прошла в рамках IX Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла 2023». В конкурсе принимали участие представители всех регионов России.

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