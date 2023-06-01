Рязанские предприятия, оказывающие помощь организациям среднего профессионального образования, смогут получить налоговые льготы. Соответствующее решение было принято депутатами Рязанской областной Думы на очередном заседании в четверг, 1 июня.

Право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций установлено для компаний, безвозмездно передавших имущество ссузам, имеющим государственную аккредитацию. Вычет может быть предоставлен в отношении денежных средств, земельных участков, зданий и сооружений, машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и баз данных, транспортных средств, кроме легковых автомобилей, в отношении которых транспортный налог исчисляется с повышающим коэффициентом. Максимальный размер вычета составит 45 миллионов руб.

Принятый парламентариями закон направлен на оказание поддержки образовательным организациям, осуществляющим подготовку работников для экономики региона, и привлечение предприятий к участию в программе «Профессионалитет».