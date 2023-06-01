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Рязанские предприятия, оказывающие помощь организациям среднего профессионального образования, смогут получить налоговые льготы

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Рязанские предприятия, оказывающие помощь организациям среднего профессионального образования, смогут получить налоговые льготы. Соответствующее решение было принято депутатами Рязанской областной Думы на очередном заседании в четверг, 1 июня.

Право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций установлено для компаний, безвозмездно передавших имущество ссузам, имеющим государственную аккредитацию. Вычет может быть предоставлен в отношении денежных средств, земельных участков, зданий и сооружений, машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и баз данных, транспортных средств, кроме легковых автомобилей, в отношении которых транспортный налог исчисляется с повышающим коэффициентом. Максимальный размер вычета составит 45 миллионов руб.

Рязанские предприятия, оказывающие помощь организациям среднего профессионального образования, смогут получить налоговые льготы

Принятый парламентариями закон направлен на оказание поддержки образовательным организациям, осуществляющим подготовку работников для экономики региона, и привлечение предприятий к участию в программе «Профессионалитет».

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