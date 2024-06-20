Рязанские полицейские задержали онаниста, которого заметили возле ЦПКиО

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в нарушении общественного порядка в Центральном парке культуры и отдыха Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Напомним, сегодня, 20 июня, возле ЦПКиО на видео попал мужчина, который публично спустил штаны. Очевидцы сказали, что он шел и «теребил на прохожих».

Задержать онаниста сотрудникам ППСП помогли рязанцы. 42-летнего мужчину доставили в отдел МВД России по Железнодорожному району Рязани.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ему грозит административный штраф или административный арест на срок до пятнадцати суток. Проверка продолжается.