Рязанские полицейские задержали объявленных в розыск подозреваемых

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали двоих мужчин и двоих женщин, скрывавшихся от правоохранительных органов и объявленных в розыск.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Советскому району города Рязани и сотрудниками подразделения по вопросам миграции отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани задержали 47-летнюю рязанку. Женщину подозревают в совершении организации фиктивной постановки на учет иностранного гражданина (ст.322.3 УК РФ). Она пыталась скрыться от органов дознания и была объявлена в федеральный розыск. Полицейские разыскали и задержали злоумышленницу.

Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани задержали 28-летнего жителя Пронского района, скрывавшегося от органов дознания. Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Злоумышленник пытался скрыться, был объявлен в федеральный розыск и задержан оперативниками в городе Рязани.

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Также оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому району города Рязани задержали 33-летнюю жительницу Шиловского района, скрывавшуюся от органов дознания. Злоумышленницу подозревают в совершении мелкого хищения (ст.158.1 УК РФ). Она пыталась скрыться от органов дознания и была объявлена в федеральный розыск. Полицейские разыскали и задержали ее.

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» установили местонахождение и задержали 23-летнего гражданина одной из стран Восточной Европы. Правоохранительные органы родного злоумышленнику государства подозревают его в совершении хулиганства. Он пытался скрыться от правоохранительных органов следствия и был объявлен в розыск. Оперативники разыскали и задержали злоумышленника.

Задержанных передадут инициаторам розыска.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.