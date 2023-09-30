Рязанские полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Сотрудники ППСП Рязани задержали мужчину, подозреваемого в краже и объявленного в федеральный розыск.

Вечером 28 сентября во время патрулирования на улице Молодцова полицейские заметили мужчину, который, увидев людей в форме, попытался скрыться.

Служащие его остановили и выяснили, что это 40-летний житель Рязанской области, который объявлен в федеральный розыск.

Ранее в отношении него возбудили уголовное дело о краже, но подозреваемый не явился для проведения дознания и скрылся.

Теперь злоумышленника передадут инициаторам розыска, сообщает региональное МВД.