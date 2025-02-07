Рязанские полицейские выдворили за пределы РФ семь мигрантов-нарушителей

Рязанские полицейские провели очередные процедуры депортации и выдворения за пределы России мигрантов-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД пр региону.

Пять иностранцев недавно освободились из колоний. Трое из них отбывали наказание за грабёж, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Все они — выходцы из Средней Азии. Гражданина Закавказья и уроженца одной стран Средней Азии осудили за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Их дальнейшее нахождение в России было признано нежелательным.

Ещё два иностранца нелегально проживали и работали в Рязанской области. Их задержали в ходе рейдов.