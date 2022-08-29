Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

Рязанские полицейские уничтожили 40 килограммов наркотиков

Скриншот из видео на сайте УМВД по Рязанской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области провели плановое мероприятие по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ.

Всего отправили в огонь 39 килограммов растительных наркотических веществ и 1 килограмм «синтетики». Об этом говорится на сайте УМВД по Рязанской области.

Запрещённые вещества были изъяты при досмотрах автотранспорта, личных досмотрах задержанных, а также при проведении осмотров мест происшествий и обысков. Наркотики были вещдоками по уголовным делам, по которым приняты решения судов. Обвиняемые получили наказание.

Процедура уничтожения запрещённых средств прошла с участием и под контролем комиссии, в состав которой вошли представители региональных минздрава, минприродопользования и УМВД.

Вещества доставили на одно из городских промпредприятий в сопровождении сотрудников отряда спецназа «Гром» УНК УМВД России по Рязанской области и уничтожены при высоких температурах в плавильной печи.

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