Рязанские полицейские уничтожили 40 килограммов наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области провели плановое мероприятие по уничтожению наркотических средств и психотропных веществ.

Всего отправили в огонь 39 килограммов растительных наркотических веществ и 1 килограмм «синтетики». Об этом говорится на сайте УМВД по Рязанской области.

Запрещённые вещества были изъяты при досмотрах автотранспорта, личных досмотрах задержанных, а также при проведении осмотров мест происшествий и обысков. Наркотики были вещдоками по уголовным делам, по которым приняты решения судов. Обвиняемые получили наказание.

Процедура уничтожения запрещённых средств прошла с участием и под контролем комиссии, в состав которой вошли представители региональных минздрава, минприродопользования и УМВД.

Вещества доставили на одно из городских промпредприятий в сопровождении сотрудников отряда спецназа «Гром» УНК УМВД России по Рязанской области и уничтожены при высоких температурах в плавильной печи.