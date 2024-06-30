Воскресенье, 30 июня, 2024

Рязанские полицейские раскрыли похищение денег с карты

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

В селе Поляны Рязанского района сотрудники полиции установили гражданина, который похитил с чужой карты более 6 тысяч рублей. Об этом рассказывает пресс-служба регионального УМВД России.

25-летний предприниматель потерял карту. Прежде, чем он связался с банком и попросил заблокировать карту, с его счета похитили 6400 рублей.

Оперативники уголовного розыска посетили места, откуда списали деньги, и зафиксировали со слов работников торговых точек приметы покупателя.

Злоумышленником, который присвоил чужие деньги, оказался 36-летний неработающий местный житель. В отношении его возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.

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