Рязанские полицейские раскрыли похищение денег с карты

В селе Поляны Рязанского района сотрудники полиции установили гражданина, который похитил с чужой карты более 6 тысяч рублей. Об этом рассказывает пресс-служба регионального УМВД России.

25-летний предприниматель потерял карту. Прежде, чем он связался с банком и попросил заблокировать карту, с его счета похитили 6400 рублей.

Оперативники уголовного розыска посетили места, откуда списали деньги, и зафиксировали со слов работников торговых точек приметы покупателя.

Злоумышленником, который присвоил чужие деньги, оказался 36-летний неработающий местный житель. В отношении его возбудили уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.