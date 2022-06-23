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Четверг, 23 июня, 2022

Рязанские пенсионеры поучаствуют во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

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Татьяна Проводина

Рязанские пенсионеры поучаствуют во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Региональные отборочные соревнования XII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров завершились. Финал пройдёт 30 июня в Москве в онлайн-формате, в нём примут участие как минимум 300 представителей старшего поколения, в том числе из зарубежных стран.

Команду участников от Рязанской области представят Н.С. Баринов, А.А. Букин, Н.В. Мирохина и Л.М. Нечушкина.

Финал предусматривает три номинации. Участникам предстоит продемонстрировать навыки пользования смартфоном, умение работать в «Яндексе» и показать финансовую грамотность в цифровой среде.

Организаторы состязаний – Московский государственный гуманитарно-экономический университет, Союз пенсионеров России и Совет Федерации.

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