Рязанские новостройки резко подорожали

Рязанские застройщики подняли цены. Квадратные метры в новостройках продолжают дорожать.

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Квадратный метр у одного из крупнейших рязанских застройщиков, ГК «Единство», подорожал в среднем на 3000 рублей. Стоимость квадратного метра в «однушках» и «двушках» в ЖК «Мичурин» составила 100 000 рублей. На 6000 рублей подорожал квадратный метр в новостройке ЖК «Центральный» от «Капитала»

Рекордный рост стоимости квадратного метра в Рязани замечен в ЖК Discovery от строительно-промышленной компании «Зеленый сад». Квадратный метр в двух и трехкомнатных квартирах прибавил в цене до 15 000 рублей.

Цены на новостройки растут по всей России, но вместе с ценами растет и спрос. Управляющий партнер S.A.Ricci Алексей Богданов отметил всплеск покупательской активности на рынке жилой и коммерческой недвижимости как со стороны массового инвестора, так и со стороны тех, кто покупает недвижимость под собственные нужды.



Эксперты пояснили, что цены на жилье растут неравномерно. Николай Винидиктов, президент Association of Real Estate Agencies утверждает, что наибольший рост цен ожидает элитное жилье.

По мнению аналитиков, нынешний скачок цен не последний, ожидаемый рост ставок по ипотеке и изменение курса валют, приведет к новому подорожанию жилья. Однако цены на новостройки близкие к завершению остаются прежними или растут значительно медленнее, хотя количество оставшихся свободных квартир уменьшается.