Четверг, 22 августа, 2024

Рязанские нефтяники высадили в ЦПКиО именную аллею

Автор: 7info 2

Опубликовано

Более 300 новых зеленых насаждений высадили в Центральном парке культуры и отдыха сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании и Рязаньнефтепродукта. Вместе с ними в высадке растений участвовали представители общественности.

Из зеленых насаждений создали именную аллею. Она состоит из зимостойкой черемухи, рябины, можжевельника, древовидной гортензии и тюльпанов. В городе это уже третья именная аллея от рязанских нефтяников. Первые две были высажены на улице Соколова и в сквере Скобелева.

А весной этого года в парке ЦПКиО нефтяники помогали высаживать семейные клумбы. Новая именная аллея появилась накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

«Мы выступили инициаторами высадки именной аллеи, — сказал заместитель генерального директора по ПБ, ОТ и ООС АО «РНПК» Евгений Макеев. — Это наш подарок горожанам, многие из которых имеют непосредственное отношение к отрасли. Помимо социальной ответственности бизнеса, сегодняшняя акция – одна из составляющих экологической ответственности нашей компании. Уверен, аллея украсит парк и будет приносить пользу экологии нашего города». 

Для участников акции организовали развлекательную программу и сладкий стол.

Охрана окружающей среды в регионе производства — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. 

Коллектив РНПК реализует проекты по модернизации и реконструкции производственных мощностей, улучшению системы экологического менеджмента, ведет экопросветительскую работу со школьниками и студентами, участвует в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке города от мусора, а также в акциях по озеленению.

Рязанские нефтяники высадили в ЦПКиО именную аллею
Рязанские нефтяники высадили в ЦПКиО именную аллею
Рязанские нефтяники высадили в ЦПКиО именную аллею
Рязанские нефтяники высадили в ЦПКиО именную аллею
Рязанские нефтяники высадили в ЦПКиО именную аллею

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