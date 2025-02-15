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Изображение от freepik
Спорт

Рязанские мастера джиу-джитсу поспорят в Питере за награды чемпионата России

Алексей Самохин

С 14 по 16 февраля в Санкт-Петербурге на базе СК «Комета» пройдут Чемпионат России по джиу-джитсу среди мужчин и женщин и Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях примут участие более 700 спортсменов из 40 регионов страны.

Участники поборются за медали в дисциплинах «Файтинг» (бои), «Не-Ваза» (борьба лёжа), «Ката парное» (дуо-систем), а также за путёвки на Чемпионаты и Первенства Европы и мира 2025 года.

Рязанскую школу джиу-джитсу, одну из сильнейших в России, представят воспитанники спортивных школ и клубов региона. Среди них – СШОР «Юпитер», СШ «Евпатий Коловрат» (Спасск-Рязанский), СШ «Сокол», КСЕ «Георгий Победоносец» (Рыбное), МСПК «Витязь» (Кораблино) и другие.

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Президент областной федерации джиу-джитсу – Заслуженный тренер России Олег Быстров. Под его руководством рязанские спортсмены неоднократно добивались высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта Рязанской области.

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