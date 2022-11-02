Рязанские юристы бесплатно проконсультируют граждан в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям

Каждый год 20 ноября проводится Всероссийский день правовой помощи детям. Цель мероприятия – получение квалифицированной правовой помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

18 ноября в территориальных секторах Центра занятости населения Рязанской области граждан проконсультируют по временному трудоустройству несовершеннолетних в свободное от учёбы время. На повестке также антикоррупционное просвещение.

Адреса и контакты территориальных структурных подразделений приводятся на сайте.

Бесплатную помощь юристов могут получить:

несовершеннолетние граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях, и их законные представители;

лица, желающие принять на воспитание в семью ребёнка, усыновители, дети-инвалиды и их законные представители;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, опекуны и попечители;

несовершеннолетние, находящиеся в местах лишения свободы или состоящие на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях.

Пункты бесплатных юридических консультаций по правам детей, опеке, попечительству и детско-родительским отношениям организуют во всех субъектах России.

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