Рязанские энергетики восстанавливают подачу электроэнергии

Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» ликвидируют последствия непогоды в Рязанской области. Атлантический циклон принёс в регион обильный мокрый снег, дождь и усиление ветра с порывами до 23 м/с.

Ранее сообщалось об аварийном отключении электричества в Рязани.

Работает оперативный штаб, налажено взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Работа энергообъектов находится на особом контроле, – сообщили в «Рязаньэнерго».

В данный момент в восстановительных работах задействованы 44 бригады — 180 энергетиков и 45 единиц техники. Сотрудники готовы к круглосуточной работе в любых условиях. На случай необходимости для электроснабжения социально значимых объектов подготовлены 62 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 2,18 МВт.

Энергетики прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам. Работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электричества всем абонентам.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8 (800) 220-0-220.