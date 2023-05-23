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Рязанские гребцы успешно выступили на Кубке России

7info

С 19 по 23 мая 2023 года в г. Краснодаре прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Участие в нем приняли сильнейшие спортсмены России. Они соревновались в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500, 1000 м и в одиночках на 5000 метров, сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Лидер», мастер спорта России международного класса Захар Петров занял 1 место в С-2 1000м, 1 место в С-2 500м (олимпийская дистанция), 2 место в С-1 1000м (ОД). Тренеры – ЗТР Елена Иванова и Владимир Клинов.

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанница ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», Заслуженный мастер спорта России Анастасия Долгова заняла 1 место в К-2 200м, 1 место в К-4 500м (ОД), 2 место в К-2 500м (ОД), 3 место в К-1 200м. Тренеры — ЗТР Владимир Тебенихин, ЗТР Юрий Худоба.

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», Заслуженный мастер спорта России Евгений Луканцов занял 1 место в К-1 200м. Тренеры – ЗТР Владимир и Наталья Тебенихины.

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», мастер спорта России международного класса Артем Кононюк занял 3 место в К-1 200м. Тренеры – ЗТР Владимир и Наталья Тебенихины.

Спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник ГАУ РО «СШОР «Олимпиец», мастер спорта России международного класса Роман Ерлинеков занял 2 место в С-1 5000м. Тренеры – ЗТР Владимир и Наталья Тебенихины.

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