Рязанские газовики обследуют больше 1400 километров газопроводов

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» проведут приборное обследование 1418 километров газопроводов на герметичность и проверят состояние изоляционного покрытия около 775 километров газовых сетей.
Газовики рассказали о мероприятиях в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
В планах – капремонт 9 установок станций катодной защиты, текущий ремонт 2388 газорегуляторных пунктов и замена отключающих устройств.
В Рязанской области заменят свыше 2 тысяч опознавательных знаков – указателей газопроводов и охранных зон.
Специалисты аварийно–диспетчерских служб компании поучаствуют в учениях по локализации и ликвидации возможных аварий на объектах газового хозяйства.