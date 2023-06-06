Вторник, 6 июня, 2023
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Рязанские газовики обследуют больше 1400 километров газопроводов

Татьяна Проводина
Фото из группы Газпром межрегионгаз Рязань ВКонтакте

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» проведут приборное обследование 1418 километров газопроводов на герметичность и проверят состояние изоляционного покрытия около 775 километров газовых сетей.

Газовики рассказали о мероприятиях в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

В планах – капремонт 9 установок станций катодной защиты, текущий ремонт 2388 газорегуляторных пунктов и замена отключающих устройств.

В Рязанской области заменят свыше 2 тысяч опознавательных знаков – указателей газопроводов и охранных зон.

Специалисты аварийно–диспетчерских служб компании поучаствуют в учениях по локализации и ликвидации возможных аварий на объектах газового хозяйства.

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