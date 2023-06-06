Рязанские газовики обследуют больше 1400 километров газопроводов

Жители Белгорода и Белгородского района находят осколки от сбитых предметов после громких звуков, пишет портал «Бел.Ру». Белгородцы рассказали, что слышали примерно в три часа дня в понедельник как минимум два взрыва. В небе при этом остались характерные следы. Недавно они стали делиться в Сети фотографиями обломков, упавших на землю. Власти...